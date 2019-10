Duo verdacht van diefstal in auto: “Niets mee te maken, we moesten gewoon dringend plassen” Lieke D'hondt

24 oktober 2019

15u12 1 Kruisem Twee mannen uit Moeskroen hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze in Kruishoutem zouden getracht hebben een laptoptas en aktetas te stelen uit een auto. Het duo ontkent alles en houdt vol dat ze enkel op de plaats van de feiten waren omdat één van hen dringend moest plassen.

Een buurtbewoonster merkte een grote man en een struise, kale man op die aan het rondneuzen waren bij drie geparkeerde wagens. Ze zag hoe ze één wagen openden en er iets uithaalden. De vrouw verwittigde de politie, die de 33-jarige en 23-jarige man op 200 meter van de feiten kon arresteren. De bruine aktetas en zwarte laptoptas die ze vermoedelijk uit de auto hadden gehaald, vond de politie honderd meter verderop.

GPS stuk

In de rechtbank houden de twee vrienden hun onschuld staande. Ze verklaren dat ze onderweg waren naar ergens, maar dat hun gps het liet afweten. Toen de jongste beklaagde vervolgens naar het toilet moest, zijn ze in Kruishoutem gestopt. “Maar ik ben in de auto blijven zitten en was bezig met mijn gsm”, vertelt de 33-jarige. De andere beklaagde houdt eveneens vol dat hij niets heeft gestolen.

Het Openbaar Ministerie ziet wel voldoende bewijzen en vraagt werkstraffen van 120 en 80 uur en boetes van 800 en 400 euro.