Droogkast in garage veroorzaakt brand Lieke D'hondt en Ronny De Coster

01 juli 2019

19u30 2

De bewoners van een huis in de Nazarethsesteenweg in Lozer (Kruisem) zijn maandagmiddag opgeschrikt door een brand. De droogkast in een garage vatte vuur, waardoor de brandweer ter plaatse moest komen. De bejaarde bewoners bleven ongedeerd, maar zijn wel danig onder de indruk van het voorval.