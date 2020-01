Drijkeuningen Zingem krijgt een Kinderdrijkeuningen-route Ronny De Coster

06 januari 2020

08u20 0 Kruisem Het feestcomité Drijkeuningen Zingem organiseert volgend weekend de zesde editie van het jaarlijks driekoningenfeest en lanceert dit jaar een nieuw intitiatief voor de kinderen: in samenwerking met inwoners is een route uitgestippeld waarlangs de kinderen aan huis driekoningenliederen kunnen zingen.

“Deelnemers kunnen verkleed (met of zonder begeleiding, afhankelijk van de keuze van de ouders) de route doen. We hebben de inwoners die op de route wonen, ingelicht en aangeschreven met de vraag of de kinderen aan hun huis mogen stoppen voor een snoepje en een ‘Drijkeuningencentje’. Op zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur mogen kinderen (die zich vooraf inschreven) deze route verkleed afleggen. Hiermee proberen we ook deze mooie traditie nieuw leven in te blazen”, zeggen de organisatoren.

8 feestlocaties

Voor het Drijkeuningenfeest ’s avonds zetten opnieuw verschillende cafés en zalen hun deuren open. Naast de centrale feesttent in het centrum van Zingem worden ook het café Sportpaleis en café Paradijs in Zingem, de voetbalkantine van KSK Zingem (‘Nacht van Drijkeuningen’), café De Welkom in Ouwegem, café Tonneke en café De Vaderlander in Huise en de cafetaria van de sporthal in Asper feestlocaties. “Op die manier proberen we ons partnerschap met de deelnemende cafés en zalen in de kijker zetten. Het betekent ook, dat het feest uitzonderlijk vroeg start, want op zaterdag vanaf 18 uur brengen maar liefst twee partybussen de koninglopers én toeschouwers gratis naar de verschillende locaties. Zo kunnen de vele feestvierders op een plezante, maar vooral veilige manier feest vieren. De partybussen rijden doorlopend tot middernacht”, laat het comité Drijkeuningen Zingem weten.

Prijzen voor origineelste koninglopers

Het driekoningenfeest start al op vrijdag 10 januari, wanneer feestvierders verkleed, gemaskerd of vermomd hun ronde doen in de Zingemse cafés. De organisatoren hopen dat ook op vrijdag veel toeschouwers een kijkje komen nemen. Naast de Kinderdrijkeuningen-route organiseert de vzw zaterdag vanaf 15 uur een gratis kinderdriekoningenfeest met animatie, muziek en gratis popcorn. Ook de ouders en grootouders zijn welkom. Vanaf 18 uur kan iedereen meerijden met de feestelijke partybussen langs het traject Zingem-Ouwegem-Huise-Asper. Om 22 uur start in de feesttent het driekoningenfeest met feestmuziek door Dj Bob De Groot. Er zijn prijzen voor de origineelste koninglopers. De bekendmaking van de winnaars gebeurt rond 1 uur.