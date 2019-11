Dierenrechtenorganisatie Animal Rights voert actie aan kippenslachterij Nollens in Kruishoutem Ronny De Coster

28 november 2019

12u32 0 Kruisem Leden van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights hebben donderdagvoormiddag actie gevoerd aan de ingang van kippenslachterij Nollens langs de Karreweg in Kruishoutem.

De actievoerders probeerden vrachtwagens tegen te houden, die kippen naar de slachterij brachten. Dat is ze niet gelukt. “De truckers stellen onze aanwezigheid niet erg op prijs en komen nogal roekeloos aangereden. We willen het ook wel veilig houden en springen dus ook niet vòòr die camions. Maar met onze actie uiten we wel sowieso onze bezorgdheid over wat in dit soort slachthuizen met de dieren gebeurt. Wij willen de publieke opinie bewust maken van de dieronvriendelijke geforceerde manier waarop vlees wordt ‘gekweekt’. Die industriële vleesmachine moet stoppen, motiveert een woordvoerster van de dierenrechtenorganisatie het protest. De actie in Kruishoutem verliep zonder incidenten. De politie hield vanop afstand een oogje in het zeil, maar moest niet ingrijpen. De directie van Nollens wenste niet te reageren.