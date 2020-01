Dienst Omgeving verhuist naar gemeentehuis van Zingem Ronny De Coster

06 januari 2020

16u12 0 Kruisem Inwoners van Kruisem kunnen met hun vragen over ruimtelijke planning, milieu, stedenbouw, klimaat, mobiliteit, woonbeleid vanaf 27 januari niet langer terecht in het gemeentehuis van Kruishoutem: het loket van de Dienst Omgeving verhuist naar het gemeentehuis van Zingem.

Personeel van de afdeling Omgeving van de gemeente, dat momenteel zijn werkplek heeft in het gemeentehuis van Kruishoutem, verhuist in de week van 20 januari naar het administratief centrum in Zingem. De ingreep kadert in de optimalisatie van de gemeentediensten als gevolg van de fusie van Kruishoutem en Zingem. Het systeem van ‘werken op afspraak’ blijft behouden. Voor meer uitgebreide of complexe vragen maak je dus best een afspraak.

De afdeling Omgeving is vanaf 27 januari te bereiken op het telefoonnummer 09/389.01.20 en via het mailadres omgeving@kruisem.be. Tijdens de verhuisweek van 20 januari zal er in Kruishoutem nog een (beperkte) loketwerking zijn, maar de meeste medewerkers zullen druk in de weer zijn met de eigenlijke verhuis.