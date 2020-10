De Lijn zet ook bussen van autocarbedrijven in voor schoolverkeer tussen Kruisem, Waregem en Oudenaarde Ronny De Coster

05 oktober 2020

Voortaan zet De Lijn ook in Kruisem reisbussen van privébedrijven in op bepaalde drukke lijnen in de ochtend- en avondspits. Dat moet vermijden, dat reizigers te dicht op elkaar zitten of staan.

De bussen van autocarbedrijven rijden achter de gewone voertuigen van De Lijn, zodat de reizigers zich over de twee kunnen verspreiden. Er zijn sinds vandaag al extra bussen ingezet tussen het station van Waregem en het Nieuw Plein in Kruisem. Ook tussen Kruisem en Oudenaarde heeft De Lijn extra versterking voorzien. Maar die is er nog niet, omdat er nog geen autocarbedrijf is gevonden.