De Danilith Nokere Koerse champagne is er al Ronny De Coster

21 december 2019

10u21 0 Kruisem Drie maand voor het startschot van de Danilith Nokere Koerse laten de organisatoren de champagne al knallen. “We brengen 600 flessen Vincent d’ Astrée uit Eperny met het etiket van onze wielerklassieker nu al op de markt, omdat die ook goed verkocht wordt voor de eindejaarsfeesten”, zegt Carl Dedeken.

“Onze champagne is net als de wielerwedstijd een klassieker geworden. Nokere Koerse is een de 75ste editie toe en het is nu de efde keer dat we onze eigen champagne presenteren. De Nokere Koerse champagne is een Vincent d’ Astrée uit Epernay, midden in de Champagnestreek. Hij wordt geproduceerd door een coöperatieve van zes plaatselijke wijnboeren, die zich hebben verenigd om op te boksen tegen de grote spelers in de sector”, weet Carl.

Verzamelaars van capsules

De beperkte oplage van 600 flessen maakt de champagne van Nokere Koerse ook gegeerd bij verzamelaars van capsules. “Elk jaar is die anders, waardoor liefhebbers ze graag in hun collectie hebben. Al is onze champagne vooral populair, omdat hij elk jaar zo lekker is”, knipoogt Carl.

De vzw Nokere Koerse verkoopt de Vincent d’ Astrée tegen 25 euro per fles. Een karton van 6 flessen kost 130 euro. Meer info: www.nokerekoerse.be