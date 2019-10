Danilith Nokere Koerse rekent op nog meer grote namen na dubbele promotie naar de gloednieuwe UCI ProSeries Ronny De Coster

10 oktober 2019

15u32 3 Kruisem De nieuwe internationale wielerkalender is vrijgegeven. Voor Danilith Nokere Koerse betekent dat een dubbele promotie: zowel onze wedstrijd voor mannen als die voor vrouwen is opgenomen in de gloednieuwe UCI ProSeries. Dat is een nieuwe reeks van wedstrijden die de UCI rangschikt net onder de WorldTour.

“Dit moet toelaten dat we nog meer kunnen groeien. We hadden nu al wereldtoppers aan de start zoals Mathieu Vander Poel, Remco Evenepoel, enz. We zijn ervan overtuigd dat we door deze nieuwe promotie nog meer sterke renners naar de start in Deinze kunnen halen. Deze investering betekent ook dat renners een hoger prijzengeld en meer UCI-punten kunnen verzamelen in Nokere. We zijn heel blij dat de UCI gelooft in onze wedstrijd en onze organisatie”, reageert woordvoerder Robrecht Bothuyne.

Andere wedstrijden in dezelfde categorie zijn o.m. Kuurne-Brussel-Kuurne, de Brabantse Pijl of de Scheldeprijs.

Snelle vrouwen

“De snelle promotie van de vrouwenwedstrijd is zo mogelijk nog indrukwekkender”, vindt Bothuyne. “In 2019 organiseerden we voor het eerst een damesversie van Danilith Nokere Koerse. Dat was een succes: we hadden veel toeschouwers, een sterk internationaal deelnemersveld en de Nederlandse seizoensrevelatie en topspurtster Lorena Wiebes als winnares. Nu wordt Danilith Nokere Koerse Women meteen een wedstrijd in de ProSeries, als enige in België. Dat maakt dat onze wedstrijd de hoogste waardering krijgt na de 3 Vlaamse WorldTour-wedstrijden in onze regio. Een hele eer. We willen ook in onze vrouwenwedstrijd de wereldtop aan de start”, besluit Bothuyne.

De volgende Danilith Nokere Koerse vindt plaats op 18 maart 2020.