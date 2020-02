Danilith Nokere Koerse eert afscheidnemend voorzitter met opmerkelijke affiche Ronny De Coster

04 februari 2020

20u36 2 Kruisem De organisatoren van Danilith Nokere Koerse hebben dit jaar flink wat te vieren. De wedstrijd, ondertussen een internationale semi-klassieker opgenomen in de gloednieuwe UCI ProSeries, is toe aan zijn 75ste editie. De organisatie viert niet alleen haar jubileum: in 2020 neemt ze ook afscheid van Marc Van Cauwenberghe als voorzitter van de organiserende vzw Nokere Sport. Marc was 30 jaar voorzitter en 58 jaar bestuurslid. De nieuwe affiche is voor hem een eresaluut.

Marc Van Cauwenberghe is ondertussen bijna 84 en is zelf altijd zeer sportief geweest. “Ik liep op zijn 65ste mijn laatste marathon, maar jog nog elke week mijn kilometers op de Finse piste”, knipoogt Marc. 58 jaar geleden stond hij mee aan de wieg van de vzw Nokere Sport. Lang was hij er secretaris tot hij in 1990 voorzitter werd. Onder zijn leiding groeide Nokere Koerse uit van een kermiskoers tot een internationale topwedstrijd. Hij blijft voorzitter tot 1 juni 2020. Dan zal het bestuur hem voordragen als ere-voorzitter en hij blijft ook betrokken bij de organisatie. Op de affiche van Danilith Nokere Koerse rijdt Marc op de fiets, voor het peloton uit. De bijhorende slogan is Al 75 jaar onklopbaar.

Belevenis

“Onze organisatie combineert al 75 jaar topsport, met aandacht voor jeugdwielrennen en nu ook voor vrouwenwielrennen. Nokere Koerse is een belevenis geworden waarvan almaar meer mensen deel willen uitmaken. En dat is voor een groot stuk de verdienste van Marc. Daarom maakten we van de affiche een eerbetoon aan onze voorzitter”, legt woordvoerder Robrecht Bothuyne uit.

11 world tour teams

Gedelegeerd bestuurder Rony De Sloovere heeft naar aanleiding van de voorstelling van de affiche al wat sportief nieuws over de 75ste editie. “Bij de mannen brengen we dit jaar een recordaantal van 11 world tour teams aan de start en daarnaast zijn er 12 procontinentale en 1 continentale ploeg die in Deinze zullen starten. Meer dan 23 kilometer van het parcours gaat over kasseien”, blikt De Sloovere vooruit. Gil Steyvers, koersdirecteur van de vrouwenwedstrijd, voorziet dat alle 8 world tour teams aan de start staan, samen met de sterkste continentale ploegen.

Wielertoeristen

Naast de wedstrijden zijn er nog verschillende randactiviteiten: op vrijdag 13 maart is er de afterwork-party ‘Départ Canard’. Op zaterdag 14 maart vindt ‘Danilith Nokere Koerse for kids’ plaats in samenwerking met de Vlaamse wielerschool. Kinderen kunnen er het koersen onder de knie krijgen. En op zondag 15 maart kunnen wielertoeristen hun Nokere Koerse rijden.