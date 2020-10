Coronaveilige voorstelling van Marc De Bels “Web van de Suikerspin” Ronny De Coster

05 oktober 2020

10u41 2 Kruisem Kindertheater Acaboe speelt in de gemeentelijke zaal De Griffel in Ouwegem de familievoorstelling ‘Web van de Suikerspin’, naar het gelijknamig boek van Marc De Bel. De organiserende Gezinsbond Ouwegem neemt voorzorgen om de activiteit coronaveilig te laten verlopen.

“Web van de Suikerspin” is het eerste Boeboekverhaal van Vlaanderens populairste jeugdschrijver Marc De Bel, waarin Piepel en zijn zus Soeza de hoofdrol spelen. Piepel drinkt een vies goedje en wordt er doodziek van. Alleen web van de verschrikkelijke Suikerspin kan hem nog redden.

Coronavoorschriften

“We doen er alles aan om de voorstelling coronaveilig te laten plaatsvinden”, zegt Kathelijne Van Betsbrugge van de organiserende Gezinsbond Ouwegem. “Vooraf inschrijven is verplicht en dat zal overigens voortaan voor al onze activiteiten het geval zijn Zo kunnen we op voorhand goed inschatten hoeveel personen aanwezig zullen zijn en zo kunnen we ook de juiste voorzorgen nemen. Wij vinden het ook belangrijk om actief te kunnen meewerken aan de contactopvolging van de overheid voor het geval achteraf blijkt dat een deelnemer op het moment van de activiteit besmet bleek”, legt Van Betsbrugge uit. Wie zich ziek voelt, is alvast niét welkom. “Ook als jij (of iemand waarmee je samenwoont) tot zeven dagen voor de start van de activiteit ziek was, kom je niet naar de activiteit. We zullen ook duidelijke richtlijnen geven voor het gebruik van het sanitair, de bar en de lift”, voorziet Van Betsbrugge.

Inschrijven per bubbel

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 9 oktober om 19 uur in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum “De Griffel” in Ouwegem. Inschrijven per bubbel is verplicht en kan via de website https://ouwegem.gezinsbond.be. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Voor leden van de Gezinsbond wordt dat 7 en 5 euro.