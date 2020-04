Exclusief voor abonnees

Coronapatiënt Renaat (61) getuigt na 17 dagen coma “Ik besef heel goed dat mijn vrouw en familie vreesden om zonder mij verder te moeten”

“LUISTER NAAR VIROLOOG MARC VAN RANST EN DOE WAT HIJ ZEGT”, SMEEKT RENAAT VANOP ZIJN ZIEKENHUISBED OP DE CORONA-AFDELING VAN HET AZ OUDENAARDE.

Ronny De Coster

27 april 2020

14u55

