Comfortabeler dumpen: recyclageparken van Kruisem krijgen lagere containers voor groenafval Ronny De Coster

17 juli 2020

17u17 0 Kruisem Het recyclagepark van Zingem heropent op woensdag 29 juli. Een nieuwigheid die het gebruiksgemak moet vergroten en die ook in Kruishoutem wordt ingevoerd, is het gebruik van lagere containers voor groenafval.

Het containerpark aan de Bekestraat in Zingem blijft nog even dicht, maar iedere inwoner van Kruisem kan afval inleveren op het recyclagepark van Kruishoutem. “Dit is een vakantieregeling, waarmee we de continuïteit van de dienstverlening verzekeren. We hebben in Kruisem de luxe dat er twee containerparken zijn, maar in de rustige zomermaanden moeten we er ook voor zorgen dat ons personeel de kans krijgt om vakantie te nemen. Tenslotte rijdt toch niet iedereen elke week naar het containerpark”, relativeert milieuschepen Kristof Callens (CD&V) waarom de poorten aan de Bekestraat nog even dicht blijven.

Als die woensdag 29 juli weer openzwaaien, moet de inlevering van groenafval alvast een stukje makkelijker gaan. “We gaan voortaan gebruik maken van lagere containers. Dat zal vanaf dit weekend ook al het geval zijn in Kruishoutem”, zegt Koen Delie van de afvalintercommunale IMOG.

Kringloop

Hij verzekert, dat de recyclageparken in 2021 verder vrij gelijkaardig zullen lopen qua fracties, tarieven en openingsuren. “Kruisem was eigenlijk de voorloper voor andere gemeenten in de IMOG-regio. De andere volgen op 1 september”, zegt Delie. Hij kondigt ook nog een nieuwigheid aan: op de beide Kruisemse containerparken komt een inzamelpunt voor kringloopartikelen.