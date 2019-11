Chili con carne in De Griffel in Ouwegem voor 11.11.11 Ronny De Coster

06 november 2019

16u30 0 Kruisem De 11.groep Zingem organiseert volgende zaterdag samen met de gemeentelijke afdeling Vrije Tijd de 11.11.11-actie in Zingem en serveert ’s avonds chili con carne.

Overdag vindt de deur-aan-deur-actie plaats in Huise, Ouwegem en Zingem.

Vanaf 18.30 uur serveert de organisatie chili con carne in de gemeentelijke ontmoetingszaal De Griffel aan de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem. Deelnemen aan de maaltijd ten voordel van 11.11.11. kost 13 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ook afhaal is mogelijk, maar dan tussen 17 en 18 uur.

Vooraf reserveren is gewenst en gebeurt met een mail naar

vrijetijd@kruisem.be of bij leden van de organiserende 11.-groep Zingem.