Chauffeur zwaargewond na duik in sloot naast Deinsesteenweg in Kruishoutem Ronny De Coster

01 september 2019

18u28 4 Kruisem Bij een verkeersongeval zondagnamiddag rond kwart over vijf op de Deinsesteenweg in Kruishoutem is een chauffeur zwaargewond geraakt.

De man reed met zijn personenwagen op de Deinsesteenweg vanuit de richting Kruisem, toen hij op een honderdtal meter vòòr het kruispunt de Bosstraat door een onbekende oorzaak van de weg afweek.

De wagen reed in de berm eerst een paal omver en kwam dan in de berm terecht.

Een team van de brandweerpost Kruishoutem moest de chauffeur uit zijn wagen bevrijden. Het slachtoffer is door een MUG-team ter plaatse gestabiliseerd. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Als gevolg van het ongeval is de Deinsesteenweg in Kruishoutem afgesloten voor alle verkeer.