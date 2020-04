Chauffeur gewond bij ongeval in Kloosterstraat in Kruisem Ronny De Coster

27 april 2020

17u19 1 Kruisem Bij een verkeersongeval maandagnamiddag in de Kloosterstraat op de grens van Huise en Lozer is de chauffeur van een bestelwagen gewond geraakt.

De auto reed in de richting Huise, toen hij plots rechts van de weg afweek. De bestelwagen kwam in de sloot terecht. Een ploeg van de brandweer Vlaamse Ardennen moest het slachtoffer bevrijden. Een mug-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde en Ambulancedienst Snoeck dienden de man de eerste medische zorgen toe, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Het slachtoffer is lichtgewond.