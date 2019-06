Celstraffen van 1 tot 4 jaar voor overvallers van McDonald’s in Zingem: “Daders mogelijkheid geven om toch nog iets van hun leven te maken” Lieke D'hondt

07 juni 2019

13u49 0 Kruisem Vier jonge overvallers van de McDonald’s in Zingem kennen hun straf. De rechters in Oudenaarde spreken celstraffen van 1 tot 4 jaar uit, maar verlenen ook nog gunsten: drie van de vier daders zullen hun celstraf niet of niet volledig moeten ondergaan als ze zich aan bepaalde voorwaarden houden.

Het is een bijzonder snelle en efficiënte overval die de zes mannen uit Ronse en Oudenaarde in de nacht van 15 op 16 december 2017 plegen. Vier daders zijn op dat moment net meerderjarig, twee andere zijn nog minderjarig. Ze hebben amper twee minuten nodig om 7.364 euro te stelen uit de kluis van het fastfoodrestaurant en ze nemen ook nog snel een iPhone 7 mee van één van de werknemers. De daders hebben de overval dan ook zorgvuldig gepland. Ze gaan eerst ter plaatse op prospectie en bespreken nadien hoe ze de overval zullen aanpakken in een appartement van één van de daders in Oudenaarde. Ze kleden zich om en zetten maskers op vooraleer ze zich naar Zingem begeven. Daar wachten ze op de parking van de McDonald’s tot de zaak sluit. Om tien minuten over middernacht dringen ze binnen via de afvaldeur. Een tip die ze meekrijgen van één van de daders, die gedurende vier maand in het bewuste restaurant heeft gewerkt. De personeelsleden die nog aanwezig zijn proberen zich snel te verstoppen, maar de daders houden één persoon onder schot. Vervolgens lopen ze recht naar de kluizen waar ze zonder veel problemen het geld kunnen uithalen. Na amper twee minuten zit de overval erop en vluchten de daders weg. Enkele daders duiken nadien zelfs nog het nachtleven in alsof er niets is gebeurd.

Kans op een toekomst

Vier van de zes daders kennen nu hun straf voor de voor de gewapende diefstal met geweld. De 21-jarige man die de eigenaar is van het appartement waar de overval is beraamd, krijgt 1 jaar cel met probatie-uitstel. Als hij geen nieuwe feiten pleegt en zich aan enkele voorwaarden houdt, moet hij niet meer naar de cel. De 23-jarige bestuurder van de vluchtauto krijgt drie jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel. De derde dader die een pistool op één van de werknemers heeft gericht krijgt vier jaar cel, waarvan de helft met probatie-uitstel en een vierde dader moet vier jaar effectief naar de gevangenis. De rechters houden bij hun vonnis rekening met de ernst van de feiten, maar ook met het strafblad van de daders. Voor twee van de vier was dat nog blanco, de anderen hadden wel al wat op hun kerfstok staan. Advocate Ann-Sofie Tanghe kan zich vinden in het vonnis. “De rechter heeft een constructief vonnis geveld waar we tevreden mee kunnen zijn. Door een deel van de straf met probatie-uitstel uit te spreken, krijgen de jonge daders de boodschap mee dat dergelijke feiten niet kunnen, maar blijft er wel nog een mogelijkheid om nog iets van hun leven te maken.”

De twee mannen die op het moment van de feiten minderjarig waren worden via de jeugdrechter berecht. Het parket vraagt wel om hen te beoordelen als volwassenen.