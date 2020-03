Cafébazin uit Zingem organiseert virtueel aperitief via Facebook: “Ik mis mijn klanten, maar moedig ze ook aan om thuis te blijven” Ronny De Coster

15 maart 2020

13u51 72 Kruisem Drie weken haar klanten niet zien of horen, dat vindt de Zingemse cafébazin Valerie Snoeck ook emotioneel zwaar. Daarom organiseert ze virtuele aperitieven.

Valerie baat samen met Rik Vandenhove in Zingem het bekende dorpscafé ’t Paradijs uit. “Zondag is bij ons een heel belangrijk ontmoetingsmoment: mensen uit heel het dorp komen in het café een aperitiefje drinken. Dat we dit de komende weken moeten missen, valt me heel zwaar. Dat bracht met op het idee om een virtueel aperitief te organiseren”, vertelt Valerie. En dus ging ze zondag voor haar tablet zitten, goot ze zichzelf een cava uit, nodigde ze haar kijkers uit om hetzelfde te doen en begon ze wat te vertellen.

“Ik babbel over de gewone dingen en uiteraard ook over de coronacrisis. Maar het is toch vooral de bedoeling om het wat luchtig te houden. De kijkers kunnen niks terugzeggen, maar reageerden wel massaal met berichtjes. En ik sta verteld hoe positief iedereen reageert. Want ik moet wel bekennen dat ik wat onzeker was en zelfs schrik had om een beetje belachelijk over te komen. Maar dat is duidelijk niet gebeurd. Ik heb meer dan 650 mensen bereikt. Dat zijn er wel veel meer dan er in ons café binnen kunnen. En de respons is formidabel. Volgende week zit ik weer achter mijn tablet. Zeker weten!”, maakt Valerie zich sterk.

Het virtuele aperitief van Valerie is hier te herbekijken.