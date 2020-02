Café Cartouche op Stationsplein in Zingem ruimt plaats voor kantoor en appartementen Ronny De Coster

17u32 6 Kruisem Op het Stationsplein in Zingem gaat over enkele weken het voormalige café Cartouche tegen de grond. Het maakt plaats voor een gebouw met een kantoor op de gelijkvloerse verdieping en zes appartementen op de eerste en tweede verdieping.

Het bouwproject is een initiatief van de Zingemse ontwikkelaar Immo Hautekeete. “Het station biedt vandaag een vrij desolate en zelfs verwaarloosde aanblik. We weten dat zowel Infrabel als het gemeentebestuur plannen hebben om de stationssite en de buurt te vernieuwen. Ons bouwproject zal perfect passen in het opzet om van de stationsomgeving een levende buurt te maken”, gelooft Christophe Hautekeete, die samen met zijn collega Chris Beyaert het project ontwikkelt.

Kantoor

“Eind deze of begin volgend maand slopen we het voormalige café Cartouche. Het is de bedoeling dat we begin april op de vrijgekomen plek starten met de bouw. Op de benedenverdieping komt een kantoorruimte. Die gaan we zelf gebruiken voor ons immokantoor”, voorziet Hautekeete. Boven komen zes appartementen. “Het worden flats van 76 tot 104 vierkante meter, waarvan de prijzen zullen gaan van 220.000 tot 285.000 euro. Vijf ervan hebben twee slaapkamers. Het andere telt er één. Alle appartementen zullen beschikken over een terras. Achteraan het gebouw is er plaats om 11 auto’s te parkeren en er komt ook een fietsenstalling. Ons bouwproject zal de parkeerdruk op het Stationsplein dus niet vergroten”, maakt Christophe zich sterk. Hij hoopt Residentie De Statie instapklaar te krijgen tegen eind volgend jaar.