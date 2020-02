Buurt die met leukste voorstel komt, wint een “buitenspeeldagstraat” in Kruisem Ronny De Coster

17 februari 2020

18u03 6 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem daagt buurten uit om ideeën te bedenken voor een buitenspeeldag. Een jury kiest het meest originele voorstel uit en laat de winnende wijk voor het verkeer afsluiten voor de organisatie van een “buitenspeeldagstraat”.

De Buitenspeeldag is een jaarlijks initiatief van de Vlaamse Overheid en Nickelodeon. Op die dag gaan de schermen van Nickelodeon en Ketnet op zwart. In het kader van de Buitenspeeldag 2020 organiseert de afdeling Vrije Tijd van de gemeente Kruisem een wedstrijd. De indiener van het meest originele voorstel wint een unieke speelstraat. De jury houdt rekening met verschillende criteria: de haalbaarheid (die wordt beoordeeld door de gemeentelijke admnistratie), het aantal kinderen jonger dan 16 jaar in de wijk en vooral: de creativiteit en originaliteit van de mogelijke activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen.

Meer info staat op www.kruisem.be/buitenspeeldag