Buizerd & Saars uit Lozer erkend als ambachtelijke koffiebranderij: “Ook in coronatijden hebben mensen nood aan heerlijk kopje koffie” Ronny De Coster

04 mei 2020

Chris verbouwde vorig jaar zijn tuinhuis tot een koffiebranderij, waar hij voor elke klant een andere koffievariëteit produceert. Personal profile roasting, heet zoiets. De koffie van Chris wordt duidelijk gesmaakt. Buizerd & Saars haalt het officiële label van ambachtelijke koffiebranderij. "We zijn de eerste in Oost-Vlaanderen en de negende in heel het land", schetst Chris de waarde van de erkenning.

De erkenning door de FOD Economie is een opsteker voor Chris Moreels. “Ik ben hier heel trots op. Dit is een erkenning voor hoe authentiek onze manier van werken is. Dit opent ook deuren. De staat beschouwt mij nu als een vakman. Alleen mijn vrouw nog overtuigen”, grapt de koffiemaker. Buizerd & Saars is de eerste koffiebranderij in Oost-Vlaanderen die het bekende label in de wacht sleept. “In heel het land zijn er maar negen koffiebranderijen die zich ambachtelijk mogen noemen. Binnenkort prijkt dus behalve een koffiedrinkende buizerd-in-een-dekentje ook het logo van erkend ambacht op onze pakken koffie”, voorziet Chris.

Geen virus-effect

Het loopt goed met de kleine branderij in Lozer. “Onze omzet stijgt flink, en daar kan zelfs geen virus tegenop. We hadden wel wat schrik voor de effecten van het nieuwe coronavirus, maar de meeste van onze verkooppunten blijven open. In deze tijden hebben mensen allicht nog meer nood aan een goede kop koffie. Al die thuiswerkers moeten toch fris en monter aan de dag beginnen”, bedenkt Chris. “Ook de manier waarop de gemeente Kruisem haar lokale producenten in de kijker zet, doet ook wonderen. De gemeente zet bovendien sterk in op fairtrade en zal ze in de toekomst onze koffie kopen”, prijst Chris zich gelukkig.