Brandweer ruimt oliespoor van enkele kilometers op Lieke D'hondt en Ronny De Coster

16 juli 2019

13u48 9 Kruisem De brandweerposten van Kruishoutem en Oudenaarde zijn dinsdag een hele tijd zoet geweest met het opruimen van een oliespoor. Dat liep van cultureel centrum De Griffel in Kruisem via onder meer de Molenstraat, Kloosterstraat en Lange Ast naar de Maalderijstraat in Oudenaarde.

De oorzaak van het lek lag bij een bestelwagen die een ronde deed langs de brievenbussen van de Christelijke Mutualiteit. Vermoedelijk raakte de wagen beschadigd toen de bestuurder zich door de wegenwerken in Ouwegem manoeuvreerde. Pas in de Maalderijstraat viel de wagen in panne. De brandweer kwam het goedje opruimen en de politie kwam ter plaatse om een proces-verbaal op te maken.