Brandweer haalt fiets uit Schelde Lieke D'hondt en Ronny De Coster

31 juli 2019

15u30 4

Een wandelaar heeft aan het jaagpad langs de Schelde in Zingem (Kruisem) een fiets opgemerkt in het water. De brandweer en politie kwamen vervolgens ter plaatse om de fiets uit het water te halen en te controleren of er ook een persoon in het water lag. Een duiker en enkele brandweermannen op een boot concludeerden dat dat niet het geval was.