Brandweer blust schoorsteenbrand in woning aan Brouwerijstraat in Kruisem Ronny De Coster

15 april 2020

10u54 0

Een team van de brandweerzone Vlaamse Ardennen moest deze voormiddag te hulp snellen voor een schoorsteenbrand in een huis aan de Brouwerijstraat in Kruisem. De brandweer had de brand snel onder controle. Daardoor kon het vuur niet uitbeiden en bleef de schade beperkt.