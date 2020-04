Brandweer blust brandende vrachtwagen op parking E17 Kruishoutem Ronny De Coster

20 april 2020

10u22 5 Kruisem Ploegen van de brandweerposten Kruishoutem en Waregem moesten te hulp sneller naar het parkeerterrein langs de de E17 in Kruishoutem, waar een vrachtwagen in brand stond.

De truck vervoerde een lading paletten. Het is onduidelijk hoe de vrachtwagen in brand is gevlogen. De brandweer heeft de lading op de parking uitgekieperd om ze te kunnen blussen. Niemand raakte bij het incident gewond.