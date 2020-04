Brand legt hooischuur in de as op de grens van Nokere en Waregem Ronny De Coster

09 april 2020

Kruisem De brandweer bestrijdt een uitslaande schuurbrand aan de Wandelstraat in Nokere.

Bij aankomst van de manschappen sloegen de vlammen al door het dak van het gebouw. Het gaat om een verlaten landbouwschuur. In het pand lag alleen nog wat hooi gestapeld. De oorzaak van de brand is niet gekend. Politie en brandweer sloten de Wandelstraat op de grens van Nokere en Waregem af voor alle verkeer. Het gebouw is helemaal vernield.