Bouwvakker maakt dodelijke val op werf in Lozer Ronny De Coster

24 juni 2020

11u38 14 LOZER Op een bouwwerf in de Kruisemse deelgemeente Lozer is deze ochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd.

De feiten hebben zich afgespeeld aan de Geldstraat in Lozer. Een man was er aan het werk aan het dak van een huis in aanbouw. Door een onbekende oorzaak is de bouwvakker naar beneden gevallen. Een ambulance en MUG-team zijn nog ter plaatste gesneld, maar alle hulp kwam te laat: de man is ter plaatse overleden.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, stuurt een deskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Later meer.