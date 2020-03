Bloemen die OCMW niet naar bejaarden mag brengen, krijgen een plaats op Gemeenteplein in Kruishoutem en rotonde in Zingem Ronny De Coster

26 maart 2020

15u46 0 Kruisem Door de coronacrisis kan het OCMW de 80-plussers dit jaar niet verrassen met een bezoek en een bloemetje. Gemeentepersoneel plant de bloemen daarom op de rotonde in Zingen en op het Nieuw Plein in Kruishoutem.

Normaal gezien zouden vrijwilligers op zaterdag 28 maart op pad gaan om de 80-plussers in Kruisem te verrassen met een bezoek en een bloemetje. Maar door de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden kan die jaarlijkse actie uitzonderlijk niet doorgaan. Daarom heeft de organisator van de actie, het OCMW Kruisem, beslist om de bloemen een andere bestemming te geven. Ze fleuren nu het rondpunt in Zingem en de groenzone aan het Nieuw Plein in Kruishoutem op, zodat iedereen ervan kan genieten