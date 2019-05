Bij Gerard en Olga schittert een briljant Ronny De Coster

27 mei 2019

In het gemeentehuis van Kruishoutem zijn Gerard Valcke en Olga Van Braeckel samen met hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar is immer 65 jaar getrouwd. De jubilarissen wonen in de Winkelstraat in Kruishoutem