Bibliotheken van Kruisem zwaaien voorzichtig de deuren weer open: in Zingem moet je reserveren Ronny De Coster

22 juni 2020

12u40 0 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem heropent op 1 juli de twee openbare bibliotheken. In Kruishoutem kan je zonder afspraak binnen, maar in Zingem moet je een tijdslot reserveren.

In de bibliotheek van Kruishoutem kan je tijdens de gewone openingsuren zonder afspraak binnen. Er is in het ruime gebouw voldoende plaats om de nodige afstand te bewaren. Buiten de openingsuren kan je de materialen die je in Kruishoutem leende 24 op 24 uren droppen in de inleverbus aan de ingang van de bib.

Zingem: op afspraak

In de bibliotheek in Zingem verlopen de zaken een beetje anders. Om te vermijden dat er te veel mensen gelijktijdig aanwezig zijn, wordt er gewrkt met een tijdslot. De bib is om de 10 minuten toegankelijk voor een lener. Per gezin kan je één tijdslot reserveren voor een volwassene of voor een kind met een volwassene. Je kan maximaal 30 minuten in de bib blijven.

Afhaalbibliotheek

Enkel in Zingem kan je nog verder gebruik maken van de afhaalservice. Dat blijft zo tot de bib terug gewoon kan openen. Zowel in de bibliotheek van Kruishoutem als in die van Zingem is het nog niet mogelijk om computers raadplegen en kranten te lezen. Er zijn ook geen zitplaatsen. Je mag ook ook niet willekeurig materialen uit de rekken halen, maar enkel de boeken die je wil lenen. Ook printen en kopiëren lukt nog niet. Betalingen gebeuren met de kaart.