Bibliotheken starten met afhaal- en leverdienst Lieke D'hondt

17 april 2020

17u08 1 Kruisem De bibliotheken van Kruisem starten op maandag 20 april ook met een afhaalsysteem voor boeken, tijdschriften, strips, dvd’s en ander leuks. De inwoners van de gemeenten kunnen zelfs beroep doen op de dienst ‘Bib aan huis’ om de boeken thuis te laten leveren.

Nu de intergemeentelijke veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen heeft beslist dat ook bibliotheken in de regio een afhaaldienst kunnen voorzien, springen de bibliotheken in Kruisem mee op de kar. Hoewel ze nog tot minstens 3 mei gesloten blijven, zullen inwoners van Kruisem dus wel opnieuw aan boeken en ander materiaal uit de bib geraken. Wie zelf boeken wil ophalen, kan in de online catalogus leesvoer uitkiezen en vervolgens een e-mail sturen naar bibliotheek@kruisem.be met de vermelding van zijn of haar naam, lenersnummer of rijksregisternummer en het materiaal dat hij of zij wil ontlenen. De ontlener mag ook aangeven of hij de boeken in Kruishoutem of Zingem wil afhalen. Een afspraak maken kan ook tijdens de weekdagen tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur op het nummer 09/333.71.39. Het team van de bibliotheek verwittigt als het pakketje klaar is om op te halen. Het ontleende materiaal kan pas na de coronacrisis teruggebracht worden.

Wie zelf niet naar de bibliotheek kan en niemand vindt om naar de afhaaldienst te komen, kan beroep doen op de dienst ‘Bib aan huis’. De medewerkers van de bibliotheek zorgen er dan voor dat de boeken thuis afgeleverd worden.