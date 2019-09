Bewoners van Huis Zingem starten gratis afhaalpunt voor je internetaankopen “De dienstverlening is gratis: wij doen dit voor de sociale contacten van onze bewoners” Ronny De Coster

25 september 2019

11u53 11 Kruisem Pakjes die je bestelt via het internet moeten voortaan niet langer in weer en wind aan je voordeur staan tot je thuis komt en je moet ook niet meer vrezen dat ze verdwijnen: bewoners van “Huis Zingem” starten met een afhaalpunt waar je je bestelling kan laten leveren en afhalen wanneer het je past. “Je hoeft ons hiervoor niets te betalen: we doen dit voor de sociale contacten van onze bewoners”, kondigen ze aan.

Het “Huis Zingem” van de vzw De Bolster is een project van begeleid wonen voor 9 mensen met een verstandelijke beperking. Ze betrekken twee aanpalende woningen aan de Kruishoutemsesteenweg in de buurt van het station van Zingem.

“De bedoeling is, dat zij hier een zo normaal mogelijk leven leiden en zich niet anders voelen omwille van hun handicap”, zegt begeleidster Isabel Sprangers. “We hebben daarom altijd sterk ingezet op integratie. Onze bewoners worden heel sterk gemotiveerd om deel uit te maken van het gemeenschapsleven. Op tal van festiviteiten steken ze een handje toe. Zo zijn ze betrokken bij de jaarlijkse Koers op Rollen van café ’t Sportpaleis en festiviteiten van café Paradijs bij Bassie en helpen ze elk jaar op de Paasmarkt van de Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank”. Ze gaan ook naar de wekelijkse markt en worden herkend als ze een pintje gaan drinken. Enkele zijn aangesloten bij Samana en bij de KVLV. En dat verschaft ze een enorm genoegen. Het is tweerichtingsverkeer: onze mensen geven iets aan de gemeenschap en krijgen ook veel terug. En dan bedoel ik niet alleen dat een deel van de opbrengst van een feest soms naar onze organisatie gaat, maar ook de vriendschap. Wij gaan eens bij iemand eens een handje toesteken in de tuin en dan komt een buurvrouw eens helpen met de strijk”, vertelt Isabel.

Contact met jonger publiek

De contacten zijn goed, maar toch zochten ze in het “Huis Zingem”, naar meer. “Maar met jonger mensen zoeken we nog meer sociaal contact. En dat bracht ons op het idee om een dienstverlening te voorzien die allicht een jonger publiek aanspreekt. Meer en meer mensen kopen via het internet, maar zijn gaan werken als de pakjesdienst aan de deur staat. Dan worden hun aankopen in de tuin gedropt of staan ze aan de deur, wat niet altijd veilig is. Daarom stellen we voor dat je je pakjes bij ons laat leveren. ’t Is eenvoudig en je hoeft er ons ook niets voor te betalen: wij doen dit puur omwille van het sociale contact. Gewoon ons adres opgeven als locatie voor levering. Je krijgt van de pakjesdienst een bericht wanneer het pakje hier is en kan het komen afhalen. Hier is altijd iemand thuis.”, legt Isabel uit.

Het “Huis Zingem” heeft het systeem al een paar weken uitgetest met mensen uit de buurt en breidt het nu uit. “Je hoeft niet in Zingem te wonen: het kan ook handig zijn voor de vele mensen die hier elke dag aan onze deur passeren op weg naar en van hun werk”, bedenkt Isabel.

Meer info over de gratis pakjesafhaaldienst: tel. 09/389.69.40, Kruishoutemsesteenweg 93 in Zingem.