Bewoners van de Strijpstraat in Zingem houden sinds de heraanleg van hun straat twee buurtfeesten per jaar

Ronny De Coster

20 januari 2020

11u00 19 Kruisem Hoe de vernieuwing van een straat een buurt nieuw leven inblaast en bewoners verenigt, blijkt in de Strijpstraat in Zingem. Daar heffen de bewoners sinds de heraanleg van de straat twee keer per jaar het glas.

“We zijn met 64 aanwezigen. Dat is zo goed als iedereen die hier woont”, vertelle Stefaan Demeulemeester en Greet Bauters, die met de hulp van buren de kelder van hun traiteurszaak hebben omgebouwd tot een gezellige ontmoetingsplek. “Nu zijn we bijeen om nieuwjaarswensen uit te wisselen en in de zomer steken we ook elk jaar de barbecue aan. We doen dit sinds de gemeente drie jaar geleden onze straat helemaal heeft heraangelegd. Toen organiseerden we ook een straatfeest, dat de gemeente financierde. Dat was zo gezellig, dat we met de buren beslist hebben om hier op eigen kosten mee door te gaan. Iedereen betaalt een kleine bijdrage. Is er wat geld over, dan besteden we dat al aan het volgende evenement. Zo denken we er nu aan om een bebloemingsactie te doen om onze buurt nog meer op te fleuren”, vertelt Greet.