Bewoners Strijpstraat in Zingem vieren zondag eerste verjaardag van fietsstraat met een speeldag Ronny De Coster

22 juni 2019

17u34 0 Kruisem Spelende kinderen nemen zondag de Strijpstraat in Zingem in. Een jaar nadat deze centrumweg een fietsstraat werd, vieren de bewoners feest.

De Strijpestraat, die de Nederzwalmsesteenweg met het Kerkplein verbindt, werd aangelegd al eerste fietsstraat van Zingem. Fietsers hebben er alle prioriteit: zij mogen midden de weg rijden en auto’s mogen ze zelf niet inhalen.

De inhuldiging van de vernieuwde weg ging vorig jaar gepaard met een groot feest.

Op de verjaardag van hun straat doen de bewoners dat nog een keer over. De hele dag staan in de straat speeltoestellen en springkastelen. Naast bier van de Hoevebrouwers en frisdrank serveren de bewoners ook de “Strijpe-sangria”. Om 16.30 uur is er optreden van Catmila. Iedereen is in de verkeersvrije Strijpestraat welkom.