Betalend deel van containerpark Kruishoutem dicht tot dag na Kerstmis Ronny De Coster

10 december 2019

12u05 0 Kruisem Het deel van het recyclagepark in Kruishoutem dat te betalen fracties inzamelt, sluit tot en met 26 december. De gemeente en afvalintercommunale laten het park aanpassen voor de vernieuwde werking na nieuwjaar.

Na de jaarwisseling neemt de intercommunale de werking van de containerparken in Zingem en Kruishoutem over. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de tarieven, maar ook voor de organisatie. Voor de nodige praktische aanpassingen gaat het deel voor te betalen fracties tijdelijk dicht. Het niet-betalende gedeelte van het recyclagepark in Kruishoutem blijft wel open. Wie toch te betalen afvalfracties kwijt wil, kan er meer naar het afvalbakkenpark in Zingem.

Vanaf 3 januari zijn beide recyclageparken volledig operationeel.