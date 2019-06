Bestuurster rijdt voorligger aan op E17: 15 dagen rijverbod en 800 euro boete Lieke D'hondt

07 juni 2019

14u45 0 Kruisem Een vrouw uit Aalst die op de E17 in Kruishoutem een ongeval heeft veroorzaakt, moet haar rijbewijs 15 dagen inleveren. Ze krijgt ook een effectieve boete van 800 euro.

De vrouw had te veel gedronken toen ze in december op de E17 tegen haar voorligger botste. De wagen van het slachtoffer belandde daardoor tegen een oplegger. De betrokken partijen trachtten de aansprakelijkheid bij elkaar te leggen. Zo zou het slachtoffer haar richtingaanwijzer niet gebruikt hebben toen ze van het rechter rijvak uitweek naar het middenvak om een vrachtwagen in te halen. Daardoor zou de vrouw uit Aalst op haar ingereden zijn. De advocaat van het slachtoffer trekt die verklaring in twijfel en verwijst naar de impact op de voertuigen. “Daaruit blijkt dat mijn cliënte al volledig op het middenvak reed toen ze werd aangereden. Het slachtoffer treft dus geen schuld.” De politierechter veroordeelt de dame uit Aalst nu tot het betalen van een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van een maand. Omdat ze haar rijbewijs na het ongeval al 15 dagen heeft ingeleverd, moet ze haar wagen maar 15 dagen extra aan de kant laten staan.