Bestuurder wijkt uit voor twee overstekende konijnen: twee gewonden na duik in sloot Ronny De Coster

19 juni 2019

00u27 5 Kruisem Op de Heirweg op de grens van Zingem en Heurne is dinsdagavond iets voor middernacht een auto van de weg geraakt en in de sloot naast de weg beland.

De wagen reed in de richting Heurne, toen de bestuurder naar eigen zeggen plots moest uitwijken voor twee konijnen die de weg overstaken. Dat manoeuvre liep slecht af: de bestuurder verloor de controle over het stuur. De auto tolde nog om zijn as en kwam in de sloot terecht.

De automobilist en zijn passagier konden op eigen kracht uit de auto klauteren. Ze zijn voor verzorging naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht.