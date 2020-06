Bestuurder maait vier wielertoeristen van de baan en pleegt vluchtmisdrijf Ronny De Coster

14 juni 2020

15u00 0 OUWEGEM/GAVERE/DEINZE Op de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem (Kruisem) heeft een bestelauto met aanhangwagen zaterdagvoormiddag vier fietsers uit Gavere en Deinze van de weg gemaaid. Twee slachtoffers werden afgevoerd naar het ziekenhuis. “De bestuurder heeft de aanrijding zeker gevoeld en gehoord, maar pleegde schaamteloos vluchtmisdrijf”, getuigt fietser Simon Derdelinckx.

Het ongeval gebeurde op de Ouwegemsesteenweg ter hoogte van de bushalte Kloosterstraat. “We waren iets over tien uur met vier vrienden aan het fietsen op de Ouwegemsesteenweg in Kruisem in de richting Ouwegem, toen we aan de bushalte werden ingehaald door een lichtgrijze of witte bestelwagen met een grote, professioneel aanhangwagen. Toen de bestuurder en tegenligger zag aankomen, voegde hij bruusk en met hoge snelheid terug in naar rechts. Bij dat manoeuvre heeft de aanhangwagen ons alle vier van de baan gemaaid”, vertelt Simon Derdelinckx uit Gavere.

“Schaamteloos misdrijf”

De bestuurder is doorgereden zonder naar de vier slachtoffers om te kijken. “In de verte zagen we het voertuig nog vertragen. De bestuurder moet zich ten volle bewust geweest zijn van het ongeval, ook al door heel wat geroep, maar pleegde toch schaamteloos vluchtmisdrijf en liet zijn slachtoffers achter. Enkele mensen uit de buurt zagen het ongeval gebeuren en probeerde nog achter de bestuurder aan te gaan, helaas zonder succes”, getuigt Simon. Twee van de vier aangereden fietsers kwamen zo hard ten val, dat ze naar het ziekenhuis moesten. Ze konden na verzorging weer naar huis. Wie informatie kan verschaffen over het ongeval of over de gevluchte bestelwagen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.