Bestuurder laat te weinig marge en veroorzaakt kop-staartaanrijding Lieke D'hondt

03 juli 2019

11u44 0 Kruisem Een kop-staartaanrijding heeft voor een zestiger uit Kruisem gevolg gekregen in de politierechtbank. De man reed zijn voorligger aan die plots moest remmen voor een tractor. De bestuurder had te veel gedronken.

“Het was een uitzonderlijke situatie, want normaal drink ik niet als ik rijd”, legt de man uit aan de politierechter. “Blijkbaar reed ik bovendien wat te dicht op mijn voorligger, waardoor ik niet op tijd kon remmen.” De nieuwe wagen van de bestuurder was een totaal verlies, waardoor het voorval hem al veel geld heeft gekost. De politierechter legt hem nog eens effectieve boete van duizend euro en een rijverbod van 15 dagen op.