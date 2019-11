Bestuurder gekneld na indrukwekkende crash tegen geparkeerde auto in Zingem Ronny De Coster

17 november 2019

15u15 22 Kruisem Politie en brandweer hebben zondagmiddag de Heirweg in Zingem afgesloten na een zwaar ongeval. Een auto kwam er op zijn flank terecht na een aanrijding tegen een geparkeerde wagen.

J.J. uit Oudenaarde reed met zijn personenwagen in de richting Heurne, toen hij door een onbekende oorzaak van de weg afweek en tegen een geparkeerde auto botste. Na die crash kwam de aanrijdende auto op zijn zijkant terecht.

Teams van de brandweerzones Vlaamse Ardennen en Centrum (Gavere en Deinze) snelden te hulp snellen om het slachtoffer uit de gekantelde auto te bevrijden. De man is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.

Als gevolg van het ongeval is de weg tussen Zingem en Heurne afgesloten voor alle verkeer.