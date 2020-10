Bert uit Kruisem vanavond met zijn snelle bolide in vtm-programma Vanity Plates: “Ik geniet als de mensen eens wuiven” Ronny De Coster

01 oktober 2020

09u01 10 Kruisem In het vtm-programma Vanity Plates is vanavond Bert Deweer uit Kruisem te zien. Bert vertelt waarom hij rondrijdt met de gepersonaliseerde nummerplaat “Jayden” op zijn supersnelle Nissan GTR, waarmee hij al een topsnelheid van 336 kilometer per uur heeft behaald.

Schrijnwerker Bert Deweer uit Kruishoutem droomde al lang van een vanity plate voor zijn supersnelle Nissan GTR, maar twijfelde over de tekst. “ Het moest iets cool zijn. En dus was mijn eigen voornaam, Bert, geen optie. Ik heb dan gekozen voor de naam van mijn zoon: Jayden. Hij is net als ik helemaal verzot op auto’s en snelheid.”

336 kilometer per uur

Als zijn zoontje erbij is, houdt Bert zich aan de snelheidsregels. Maar in Duitsland of op privéterrein durft hij het pedaal helemaal in te drukken. “Mijn snelheidsrecord op mijn teller is 336 kilometer per uur”, vertelt Bert. Met zijn opvallende wagen en nummerplaat heeft de Kruisemse autoliefhebber flink wat bekijks. “Mensen steken hun duim op of wuiven eens. Ik geniet daarvan”, zegt Bert.

Bert is al de tweede autofreak uit de Vlaamse Ardennen die door Vanity Plates wordt opgemerkt. Onlangs kwam in het programma ook Guido ‘Panthera’ Vanluchene uit Oudenaarde aan bod met zijn opmerkelijke nummerplaat SEX-069.

Vanity Plates, vanavond om 20.35 uur op vtm2