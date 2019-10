Benefiet organiseren voor Warmste Week? Verwittig gemeente en ze legt een centje bij Ronny De Coster

28 oktober 2019

11u40 0 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem roept inwoners van verengingen op om in de gemeenten activiteiten te organiseren in kader van de Warmste week en daarvoor een goed doel uit de gemeente te kiezen. Wie zijn benefiet vooraf meldt, krijgt van de gemeenten ook een centje extra.

De gemeente stelt zelf zeven goede doelen voor om met zo’n benefiet te steunen: Chabwino, Dare to Dream, Fonds Lode Verbeeck, Heuvelheem, Over-hoop, PKU-vereniging België en Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.

Wil je aftoetsen wat de meest geschikte datum is voor jouw actie, dan stuur je best een mail naar vrijetijd@kruisem.be. De afdeling vrije tijd coördineert samen met de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) ‘Kruisem for Life 2019’.

Gemeente legt bij

Eerst met de gemeente contact opnemen, is belangrijk, omdat zij een kalender van de alle actie bijhoudt. Dat voorkomt eventuele overlappingen in tijd, locatie en doelgroep. Door de gemeente op de hoogte te brengen van de actie, maak je als organisator ook aanspraak op een bijkomende financiële tegemoetkoming (20% van het zelf opgehaalde geld).