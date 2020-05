Belg en twee Albanezen aangehouden voor professionele cannabisplantage met 2.496 planten Ronny De Coster

28 mei 2020

12u53 8 Lozer Na de vondst van een grote cannabisplantage twee weken geleden heeft de onderzoeksrechter in Oudenaarde drie verdachten aangehouden. Het gaat om een dertiger uit Opwijk en twee Albanezen die illegaal in het land waren. De installatie aan de Ouwegemsesteenweg was zeer professioneel uitgebouwd.

Agenten van de lokale politie Vlaamse Ardennen waren na doorgedreven onderzoek de plantage op het spoor gekomen en deden op donderdag 14 mei een inval in een huis en aanpalende loodsen aan de Ouwegemsesteenweg in Lozer. Ze vonden er 2.496 cannabisplanten, die zich voor 90% in een plukklare fase bevonden. Bij de inval waren drie verdachten gearresteerd. Het gaat om een 35-jarige man van Belgische nationaliteit, die in Opwijk woont. De twee andere mannen, 23 en 30 jaar oud, hebben de Albanese nationaliteit en verblijven illegaal in dit land. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd. De drie verdachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die hen heeft aangehouden.