Bekend restaurant Vinto slaat nieuwe weg in: toegankelijker, maar met de allerbeste wijnen Ronny De Coster

22 augustus 2019

18u06 3 Kruisem Pieter Fraeyman (31) slaat met zijn vermaarde restaurant Vinto in Kruishoutem nieuwe wegen in. Na het vertrek van zijn vennoot zette Pieter een nieuwe, jonge keukenploeg achter het fornuis “We gaan voor een pure en tegelijk ook meer toegankelijke keuken. En goede wijn blijft ons handelsmerk”, verzekert Pieter, die vorig jaar nog vekozen werd tot de beste sommelier van het land.

Al kort nadat Pieter Fraeyman en Karel Van Oyen in januari 2016 aan de Hoogstraat in Kruishoutem het restaurant openden, had het duo de wind in de zeilen en stond de zaak op de culinaire kaart. De befaamde gids Gault&Millau gaf Vinto een score van 15/20. Pieter werd vorig jaar nog verkozen tot Sommelier of the Year.

Nadat Karel Van Oyen, mede-zaakvoerder en chef in de keuken eind juni besliste om uit de zaak te stappen en ander horizonten te zoeken, zet Pieter het restaurant alleen verder.

Nieuwe keukenbrigade

Samen met een nieuw team maakt hij van de doorstart ook een koerswijziging. “Tot nog toe was Vinto een restaurant waar mensen alleen maar kwamen bij speciale gelegenheden en dan kozen ze voor een 7-gangen tellend degustatiemenu. Met ons nieuw concept stappen we over naar een toegankelijker restaurant. Om de toegankelijkheid te vergroten, serveren we bijvoorbeeld ook dagmenu’s: voor 29 euro krijg je een voor- en hoofdgerecht. Essentieel is de keuze voor een zeer pure productkeuken. Daarmee bedoel ik, dat we uitgaan van het product dat op dit moment bij onze leverancier. Als de boer mij belt om te zeggen dat de venkels mooi staan, zullen die de hoofdrol vertolken. Tomaten komen maar op het bord op het moment dat ze top zijn. Dit gaat ook over duurzaamheid en werken met een korte keten. Dat is geen modewoord, maar de toekomst”, bedenkt Pieter.

Dagmenu

Gault&Millau en andere culinaire gidsen zijn voor Pieter en zijn team niet echt een obsessie. “Ah, je moet daar niet actief mee bezig zijn. We gaan ons ding doen en mensen gelukkig maken met lekker eten en heerlijke wijn. Als dat lukt, dan merken die gidsen het wel”, gelooft Pieter.

25 wijnen verkrijgbaar per glas

“En natuurlijk willen we ons blijven profileren als het restaurant met de beste en ruimste selectie aan wijnen”, zegt de sommelier. “Maar liefst 25 soorten wijnen kan je hier per glas krijgen. De prijzen variëren van 6 tot 45 euro per glas.

Restaurant Vinto heeft ook de openingsuren veranderd: de zaak is gesloten op woensdag, zaterdagmiddag en op zondag. Alle andere dagen is er een middag- en avondservice.