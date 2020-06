Basisschool De Keimolen in Kruisem krijgt 7.800 euro van bedrijf voor uitbouw van techniekklas Ronny De Coster

16 juni 2020

08u53 1 KRUISEM/OUDENAARDE De Keimolen, basisschool van het GO! in Kruisem, krijgt van de ON Semiconductor Foundation een bedrag van 7.800 euro voor onder meer de uitbouw van een techniekklas.

Het Amerikaanse bedrijf ON Semiconductor, dat ook een vestiging heeft in Oudenaarde, is actief in de productie van halfgeleiders. Met haar ON Semiconductor Foundation steunt ze ondermeer onderwijsprojecten. Wereldwijd kreeg de organisatie 90 aanvragen voor een beurs. De Keimolen in Kruisem behaalde met haar Steam-project 85/100, wat de hoogste score is van alle inzendingen.

“De ON Semiconductor Foundation beloont ons team met een bedrag van 8.780 dollar, omgerekend zo’n 7.800 euro”, zegt Vanessa Truyen, directrice van de school in Kruisem. “Dit bedrag zullen we gebruiken voor de uitbouw van een techniekklas, de aankoop van gereedschap, elektronicakits en Chromebooks, zodat we het project nog verder en beter kunnen uitbouwen”, kondigt het schoolhoofd aan.