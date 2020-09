Basisschool De Bosrank trakteert ouders op een koffietje voor onderweg Ronny De Coster

09u59 2 Kruisem Ouders die hun kinderen naar de gemeentelijke basisschool “De Bosrank” in Zingem brachten, werden getrakteerd op een koffietje om mee te nemen. Het was een alternatief voor de gebruikelijke koffieklets.

“Bij het begin van het schooljaar is het de gewoonte dat we in de school een gezellige koffiestop organiseren voor de ouders. Dat kan door de corona-maatregelen nu even niet, maar we wilden die kop koffie toch niet zomaar overslaan. Daarom geven we aan de ingang van de school een bekertje mee voor de terugweg”, vertelt Vanessa De Kerpel, voorzitter van de trakterende Vriendenkring van De Bosrank. “We laten ouders bewust ook de basisschool niet binnen. Alleen bij de kleutertjes kan dat even, maar we beperken dat”, pikt directeur Saan Vandenheede in.