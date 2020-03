Barones Lily de Gerlache (96) overleden in Huise Ronny De Coster

04 maart 2020

08u47 15 Kruisem In Huise is barones Lily de Gerlache overleden. Ze was de weduwe van baron Gaston de Gerlache de Gomery die net zoals zijn vader Adrien befaamd was voor zijn zuidpoolexpedities. De barones was ereburgemeester van Mullem. Ze is 96 jaar geworden.

Lily van Oost werd op 20 oktober 1923 in Gent geboren als jonkvrouw Anne-Marie Van Oost. Van 1970 tot 1976 was ze de laatste burgemeester van Mullem. De barones heeft er toen voor gezorgd, dat het dorp in zijn geheel bij Oudenaarde werd geannexeerd.

Valiezekoers

Ze is getrouwd geweest met met Gaston de Gerlache de Gomery met wie zij vijf kinderen kreeg en die bekend werd als zuidpoolreiziger.De barones is zeer betrokken geweest bij het verenigingsleven van Mullem. Vijftig jaar geleden stond ze mee aan de wieg van de Valiezekoers, nog elk jaar een succesvol spektakel in het dorp. Het kasteel waarin barones Lily de Gerlache woonde, staat net over de grens met Huise. De uitvaartdienst voor Lily de Gerlache vindt plaats op maandag 9 maart om 11.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Huise. Begroeting vanaf 11 uur.