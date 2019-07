Aziatische hoornaar duikt op in Vlaamse Ardennen Ronny De Coster en Lieke D'hondt

17 juli 2019

11u05 0 Kruisem De exotische wespensoort Aziatische hoornaar is nu ook in de Vlaamse Ardennen gesignaleerd. De brandweer heeft een klein nest verdelgd in Zingem en vraagt te verwittigen als er nog opduiken. “Al is er geen reden tot paniek.”

De Aziatische hoornaar ziet er donker uit, heeft gele poten en een oranje-gele streep net voor het einde van het achterlijf. Het insect is niet gevaarlijk voor de mens als het niet bedreigd wordt, maar jaagt wel op andere insecten en is een ernstige bedreiging voor de bijenkolonies. “De Aziatische hoornaar ziet er misschien wel agressief uit en vliegt heel snel, maar is eigenlijk tegenover de mens minder agressief dan een gewone wesp. Tenminste als je ze met rust laat en het nest niet verstoort”, zegt luitenant Jonathan Jouret van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.

Europese hoornaar

In onze streken komt ook de Europese hoornaar regelmatig voor. Dat insect is nog groter dan de Aziatische hoornaar, maar minder schadelijk. De Europese hoornaar is schuwer en vormt geen echte bedreiging voor de bijen. Verdelging is bij deze soort dus niet nodig.

Wie een nest met Aziatische hoornaars vindt, krijgt de raad afstand te houden, het nest niet te verstoren en de brandweer te verwittigen. Om te vermijden dat de brandweer moet uitrukken voor een nest Europese hoornaars of andere insecten, neem je ook best een kijkje op de website van de brandweer. Daar staat duidelijk uitgelegd hoe je het nest en de Aziatische hoornaar kan herkennen.

