Auto rijdt door haag en belandt tegen stapel kasseien in Kruisem: chauffeur in levensgevaar Ronny De Coster

03 oktober 2020

23u40 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Kruisem Aan de Karreweg in Kruisem is zaterdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd, waarbij een vijftiger levensgevaarlijk gewond is geraakt.

De man reed met zijn auto in de richting Kruishoutem, toen hij door een onbekende oorzaak rechts van de weg afweek. De auto ramde eerste de haag in de voortuin van een woning en botste daarna tegen een grote stapel kasseien. Teams van de MUG van het UZ en van de Ambulancedienst Snoeck dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. De 53-jarig man verkeerde in levensgevaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Manschappen van de brandweerpost Kruisem kwamen ter plaatse om brokstukken te ruimen.