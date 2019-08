Auto over de kop op E17 in Kruishoutem nadat chauffeur indommelt Ronny De Coster

14 augustus 2019

10u14 6 Kruisem Op de autosnelweg E17 in Kruishoutem is woensdagochtend vroeg een auto over de kop gegaan, nadat de chauffeur vermoedelijk was ingedommeld.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de brug van de Deinsesteenweg. De auto met Franse nummerplaat reed in de richting Gent, toen de chauffeur van de weg afweek. Vermoed wordt, dat de man is ingedommeld en daarna tegen de middenberm is gebotst. De auto kwam op de rechterrijstrook op zijn dak terecht.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de man al op eigen kracht uit zijn helemaal verhakkelde auto was geraakt

Hij is naar het ziekenhuis gebracht.