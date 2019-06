Asociaal rijgedrag levert bestuurder maand rijverbod op Lieke D'hondt

19 juni 2019

15u04 0 Kruisem Het asociale rijgedrag van een bestuurder op de E17 in Kruishoutem heeft niet alleen de aandacht van andere bestuurders gewekt, maar ook van de politie. Zij achtervolgden de bestuurder toen hij met een hoge snelheid de autostrade kwam opgereden.

“Over een afstand van twee kilometer konden de agenten een snelheid van 180 kilometer per uur meten”, vertelt de procureur in de politierechtbank. “De bestuurder deed ook aan bumperkleven en liet het linker knipperlicht aan staan om voortdurend te kunnen voorbijsteken en anderen aan te manen aan de kant te gaan.”

Niet echt het rijgedrag van een voorbeeldige bestuurder, vindt ook de politierechter. Hij legt de man een boete van 640 euro en een rijverbod van één maand op. De uitleg dat de man op de terugweg was van de luchthaven en gehaast was, kon daar geen verandering meer in brengen.